Casas Bahia (BHIA3): JP Morgan aumenta participação na empresa; confira

Casas Bahia (BHIA3) perde R$ 2,6 bilhões em 2023 com reestruturação

O grupo Casas Bahia registrou prejuízo de R$ 1 bilhão no quarto trimestre, 513,5% maior do que as perdas no mesmo período de 2022.

Esse foi o sexto trimestre consecutivo em que o resultado líquido da Casas Bahia foi negativo. A última vez em que registrou lucro foi no segundo trimestre de 2022 - de R$ 16 milhões. No ano de 2023, o prejuízo acumulado chegou a R$ 2,62 bilhões, ante perda de R$ 342 milhões no ano anterior.

No comunicado que acompanha o balanço, a varejista diz que os números vieram ainda impactados por ajustes do seu plano de transformação.

"O quarto trimestre de 2023 marca a continuidade do plano de transformação apresentado no segundo trimestre de 2023 e reforça a alta capacidade de entrega das iniciativas, que seguem dentro do planejado e terão captura gradual ao longo de 2024 e 2025", diz a empresa.

De acordo com o presidente da Casas Bahia, Renato Franklin, a empresa executou até agora cerca de 35% do plano de transformação.