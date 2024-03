Aumento de dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) é apenas o começo e Oi (OIBR3) anuncia grupamento de ações; veja as mais lidas da semana

A agência federal está preocupada principalmente com a possibilidade de que as operadoras de telefonia deixem as cidades em que a demanda não é tão atrativa. Depois do prazo, o regime das telefonias fixas passará a ser de autorização, com preços de livre mercado.

Assim, do Banco do Brasil a Oi, essas foram as notícias mais lidas da semana do Suno Notícias.