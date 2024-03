Raia Drogasil (RADL3) anuncia novo pagamento milionário de JCP; veja o valor

Os proventos serão pagos somente aos investidores com posição comprada na empresa até o final da sessão de 3 de abril de 2024. Desse modo, a partir de 4 de abril de 2024, as ações da Raia Drogasil vão ser negociadas como "ex juros sobre capital próprio", ou seja, sem direito aos proventos.

JCP da Raia Drogasil

Valor: R$ 74.400.000,00

Valor por ação: R$ 0,043378791

Data de corte: 28/03/2024

Data de pagamento: até 02/12/2024

Sobre o valor dos proventos, haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme é comum a esse tipo de rendimento. Nesse sentido, não estarão sujeitos a essa retenção os investidores pessoas jurídicas que comprovarem ser isentos ou imunes.

A comprovação deve ser realizada por meio de apresentação de documentação da condição até o dia 5 de abril de 2024.

Últimos resultados da Raia Drogasil

Recentemente, o balanço da Raia Drogasil mostrou um lucro líquido ajustado de R$ 283,3 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), com baixa de 5,9% sobre o valor apresentado no mesmo período de 2023.