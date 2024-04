Ibovespa cai na contramão do exterior; Vale (VALE3) recua forte, Grupo Soma (SOMA3) e Arezzo (ARZZ3) lideram perdas e dólar avança

Por aqui, o dólar também está em foco, uma vez que a divisa deve se movimentar diante da flutuação da percepção de risco nos Estados Unidos. Mais do que isso, os investidores tentam desvendar a trajetória da moeda, que fechou estável na véspera, apesar da intervenção do Banco Central, que vendeu todos os 20 mil contratos de swap cambial que colocou à disposição do mercado.

Voltando ao cenário internacional, a Ásia é motivo de preocupação, após o terremoto de magnitude 7,5 que atingiu Taiwan. Com o desastre, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, maior fabricante de chips do mundo, evacuou algumas áreas de fábrica, acendendo o sinal de alerta para o sinal de tecnologia. Enquanto isso, o petróleo segue em alta, repercutindo temores acerca de uma possível escalada no conflito do Oriente Médio.

O petróleo tem altas próximas a 1%, mas a Petrobras opera no negativo: Petrobras ON (PETR3), -0,73% a R$ 39,92 e Petrobras PN (PETR4), -0,49% a R$ 38,43.

Já o minério de ferro fechou em queda de 2,54% nesta madrugada em Dalian, na China. Com isso, a Vale (VALE3) tem forte queda de 1,76% a R$ 60,85.

A maior alta do Ibovespa é da PetroReconcavo (RECV3), +4,70% a R$ 22,06. 3R Petroleum (RRRP3), +1,41% a R$ 33,81 e CPFL (CPFLE3), +1,17% a R$ 35,40, aparecem na sequência.

Na ponta negativa, Grupo Soma (SOMA3), -5,38% a R$ 7,04 e Arezzo (ARZZ3), -5% a R$ 59,49 lideram as perdas, e Cogna (COGN3), -4,26% a R$ 2,24, completa a lista dos piores desempenhos.