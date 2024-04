Petrobras (PETR4): Mercadante é cotado para comandar estatal, diz coluna; ações oscilam

As ações de Petrobras (PETR4) oscilavam entre perdas e ganhos no início da tarde desta quinta-feira (4), após fontes informarem à coluna de Raquel Landim, da CNN Brasil, que Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é um dos nomes cotados para assumir a estatal.

Perto das 12h30, as ações preferenciais de Petrobras (PETR4) subiam 1,90%, cotadas a R$ 39,15.

Segundo a publicação, Mercadante tem sido um dos nomes aventados para o cargo desde a transição e está na lista do presidente Lula. Ainda de acordo com fontes à CNN Brasil, a demissão do atual presidente, Jean Paul Prates, é iminente.