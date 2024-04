Vale (VALE3) está em discussões avançadas com governo sobre condições para investimentos em ferrovias

"Esperamos que a demanda por minério de ferro de alta qualidade continue decente no curto prazo, beneficiando a empresa devido ao incremento do projeto S11D (localizado no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará), que aumentou a oferta da commodity de maior qualidade da companhia", escreveram os analistas Ricardo Peretti e Alice Corrêa.

Com isso, o Santander manteve sua visão positiva sobre os preços do minério de ferro a médio prazo. "A nossa tese é orientada pela restrição de oferta, uma vez que os persistentes desafios de suprimento (por exemplo, ramp-up da Vale, ESG em destaque, falta de novos projetos, entre outros) devem sustentar os preços do minério de ferro acima de US$ 100/t por mais tempo", pontuou o banco.

O Santander ressaltou ainda que a Vale é a 'top pick' do setor de siderurgia e mineração, diante da sua preferência por minério de ferro versus aço, já que agora espera preços médios de minério de ferro de US$ 105/tonelada em 2024 versus US$ 100/tonelada anteriormente. Além disso, o banco vê a Vale negociando a um valuation atraente (rendimento de FCL de 8% e 3,2x EV/Ebitda 2024E), um desconto de 28% em relação aos pares globais.

"Embora reconheçamos que a tese de investimento da Vale continua altamente dependente da China, vemos os fundamentos que apoiam os preços do minério de ferro no curto prazo ainda sólidos, especialmente no momento que passamos por uma sazonalidade de produção mais fraca no Brasil e na Austrália. Olhando para 2024, esperamos que o mercado de minério de ferro permaneça relativamente equilibrado", acrescentaram os analistas.