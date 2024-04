Petrobras (PETR4) comenta sobre transação tributária com União e BTG diz que 'ainda é cedo' para garantir acordo

Ainda conforme com o jornal, há um acordo do governo com a atual diretoria da estatal para que a Petrobras venha a aderir à transação, na opção de pagamento que oferecerá desconto de 60% sobre o valor total do débito - o restante deverá ser pago com entrada de, no mínimo, 30%, e o saldo remanescente, em até seis parcelas mensais.

O edital oferecerá ainda uma segunda opção, disse o Valor, que consiste em um desconto de 35% sobre o valor total do débito. O restante poderá ser pago com uma entrada de, no mínimo, 10% e o saldo remanescente, em até 24 parcelas mensais.

O que diz a Petrobras sobre o assunto

Em comunicado divulgado na segunda-feira (8), a Petrobras disse que avalia tecnicamente a minuta do edital colocada em consulta pública, "como é a prática regular sempre que são oferecidas alternativas em relação ao contencioso tributário".

Disse, também, que "eventuais decisões relativas à adesão ou não da transação tributária proposta serão pautadas em análises técnicas criteriosas e avaliação de vantajosidade econômica, observando a Política Tributária da Petrobras, o rito de governança e os procedimentos internos aplicáveis à avaliação da proposta".

BTG: ainda é cedo para garantir que Petrobras chegará a qualquer acordo

Para o BTG, apesar da proposta, ainda é cedo para garantir que a Petrobras chegará a qualquer acordo. Primeiramente, o banco acredita que os comitês internos da empresa precisam garantir que o acordo faça sentido econômico, ou seja, que é gerador de valor presente líquido (VPL).