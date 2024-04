Varejo: vendas caem 1,1% em março, aponta índice da Cielo (CIEL3)

As vendas no varejo caíram 1,1% em março de 2024, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o ICVA registrou alta de 2,8%.

Segundo a Cielo, efeitos de calendário prejudicaram o varejo em relação ao mesmo mês do ano passado. "Março de 2024 contou com uma quarta-feira a menos e uma quinta-feira a menos em relação a 2023. As perdas desses dois dias úteis não foram compensadas por um domingo a mais em março deste ano porque boa parte do comércio costuma fechar nesse dia", disse a empresa.

Entre os macrossetores, 'bens duráveis e semiduráveis' e 'serviços' apresentaram queda no faturamento de 5,3% e 4,3%, respectivamente. O segmento de 'materiais para construção' foi o que mais puxou o resultado de bens duráveis e semiduráveis para baixo. No caso de serviços, foi o setor de 'autopeças e serviços automotivos'.