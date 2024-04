Ibovespa mantém queda com exterior misto; Ambev (ABEV3) lidera ganhos, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) recuam e dólar avança

O dólar hoje repercute os dados de inflação ao produtor divulgados hoje nos Estados Unidos e acompanha a alta dos treasuries.

Bolsas asiáticas fecham mistas após CPI forte

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (11), com parte delas pressionadas por temores de que os juros básicos dos EUA fiquem inalterados por mais tempo após dados da inflação americana superarem as expectativas.

Hoje, o índice japonês Nikkei caiu 0,35% em Tóquio, a 39.442,63 pontos, o Hang Seng recuou 0,26% em Hong Kong, a 17.095,03 pontos. Já o Taiex registrou baixa marginal de 0,05% em Taiwan, a 20.753,22 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram levemente no azul, revertendo perdas de mais cedo no pregão. O Xangai Composto subiu 0,23%, a 3.034,25 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou ligeira alta de 0,08%, a 1.721,59 pontos.

Já o Kospi ficou perto da estabilidade em Seul, com avanço marginal de 0,06%, a 2.706,96 pontos, após a derrota do partido do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, nas eleições parlamentares de ontem, que deixaram os mercados financeiros locais fechados. Na esteira da derrota, o primeiro-ministro sul-coreano e integrantes do gabinete de Yoon renunciaram em bloco.