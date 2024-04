Direcional (DIRR3): vendas líquidas chegam a R$ 1,3 bilhão no 1T24, alta de 63% em um ano

A Direcional no 1T24 teve um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 897 milhões, valor 47% maior que o visto no mesmo intervalo de 2023, com lançamento de 9 empreendimentos no período.

A velocidade de vendas (VSO) da Direcional no 1T24 foi de 22%, uma elevação de 530 bps em relação ao trimestre anterior. Ao final do 1T24, a Direcional contava com 15.747 unidades em estoque, perfazendo um VGV de R$ 4,8 bilhões.

O banco de terrenos totalizou um VGV de R$ 37,3 bilhões no final do 1T24, correspondendo a um potencial de desenvolvimento de, aproximadamente, 186 mil unidades.

Ao longo do primeiro trimestre de 2024, o grupoadquiriu 13 terrenos, com um potencial de construção de, aproximadamente, 6,8 mil unidades e VGV de R$ 1,7 bilhão.

O custo médio de aquisição no trimestre foi de 12% do VGV potencial, sendo que 88% do pagamento se dará via permuta, escreve a construtora.

"Em decorrência da aceleração do crescimento operacional que a companhia vem executando, sobretudo após o follow-on, foi observado um consumo de caixa no 1T24, no montante de R$ 58 milhões. Com isso, considerando o período de 12 meses encerrados no 1º trimestre de 2024 (1T24 LTM), o consumo de caixa totalizou R$ 102 milhões", finalizou a companhia.