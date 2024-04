Light (LIGT3) chega a acordo com debenturistas da Light Sesa para repactuar endividamento

Light (LIGT3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 49,6 milhões no 4T23

A Light registrou um lucro líquido ajustado de R$ 49,6 milhões no quarto trimestre de 2023, uma virada de chave positiva em comparação ao prejuízo de R$ 619,6 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida no período chegou a R$ 3,912 bilhões, alta de 19,7% frente aos R$ 3,267 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Light no quarto trimestre de 2023 ficou positivo em R$ 619,1 milhões, ante desempenho negativo de R$ 53,4 milhões no quarto trimestre de 2022.

As despesas operacionais da Light no 4T23 chegaram a R$ 3,406 bilhões, crescimento de 0,6% frente aos R$ 3,267 bilhões reportados no quarto trimestre de 2022.

O resultado financeiro líquido da Light foi negativo em R$ 130,7 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 61,3% em relação ao quarto trimestre de 2022, quando teve perdas financeiras de R$ 337,3 milhões.