Bradesco BBI troca B3 (B3SA3) por Sabesp (SBSP3); veja 3 mudanças na carteira de ações

Apesar do desempenho abaixo do esperado no acumulado do ano, considerando a queda de 12,3% do índice MSCI Brasil em dólar, o BBI defende que ainda há condições para que o índice de ações registre ganhos próximos a 30% para o resto do ano, acima da taxa Selic média - na faixa dos 10% até o final do ano, segundo a casa.

"Nossa visão positiva baseia-se na materialização esperada de eventos econômicos globais e domésticos favoráveis", dizem os analistas.

No relatório, os principais impulsionadores esperados para o mercado brasileiro são:

Ajuste fiscal do Brasil;

Taxas de juros mais baixas;

Crescimento sólido dos lucros;

Menos ruído político;

Ciclo de flexibilização monetária global.

Baseando-se no benchmark do índice MSCI Brasil, de ações selecionadas pela Morgan Stanley, a equipe do Bradesco BBI prevê que o crescimento do lucro por ação pode crescer até 10% em 2024 e 2025.

Com isso, o Preço/Lucro (P/L) futuro para 2024 fica 40% abaixo da média de 10 anos.