Dólar se beneficia de 'corrida global por proteção' e encerra semana em alta de 1,53%

Anderson Silva, head de renda variável e sócio da GT Capital, afirma que a alta da semana no dólar segue refletindo a expressiva saída de capital estrangeiro do Brasil, devido às incertezas sobre a economia doméstica.

"Vemos um movimento geral de valorização do dólar frente às moedas dos países emergentes, também influenciada pelas possibilidade de manutenção por mais tempo da alta taxa de juros nos EUA", comenta Silva.

"No meu ponto de vista, o dólar encontrou uma nova região de preço para as próximas semanas que é entre R$5,00 e 5,20," diz Anderson Silva, da GT Capital.

Costa ainda reforça que apesar da tensão com os preços do petróleo na sexta-feira (19), em alta de mais de 4% e temores de escalada do conflito, a moeda norte-americana encontrou alívio, fechando o dia em queda.

"Reforçamos para os nossos clientes sobre o momento oportuno para vender moeda estrangeira nos últimos dias, pois o fortalecimento do dólar está mais ligado aos riscos de conflitos do que a uma deterioração econômica global", conta Costa.

Além disso, o head de câmbio comenta que o governo deverá buscar negociações com o Congresso para promover uma pauta fiscal, e a probabilidade de uma correção no câmbio é maior do que uma nova alta expressiva, com o dólar se aproximando da faixa entre R$ 5,10 e R$ 5,20.