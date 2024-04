Diretor da Petrobras (PETR4) diz que melhor opção para a companhia é pagar metade dos dividendos extraordinários

Ainda de acordo com o CFO da Petrobras ao jornal, para 2024, a previsão é de que os investimentos diretos atinjam US$ 18,5 bilhões, exceto os que normalmente não são contabilizados pelo mercado, como os arrendamentos, projetos de revitalização, mobilizações na área de logística que normalmente não entram na conta como investimentos.

Na última sexta-feira (19), foi anunciado que o conselho de administração da petroleira vai encaminhar para a assembleia da empresa, na próxima quinta-feira (25), a proposta de pagamento de 50% dos dividendos extraordinários da Petrobras, ou R$ 21,9 bilhões.

Leite informou ao Broadcast que o pagamento de metade dos proventos, com a manutenção da outra metade aguardando maior clareza sobre o mercado internacional, é a melhor opção para a companhia, diante da alta volatilidade do mercado de petróleo, afetado pelos conflitos no Oriente Médio.

Em reunião na última sexta (19), o conselho de administração da Petrobras analisou a execução do plano estratégico 2024-2028 e os cenários dinâmicos, que envolvem a evolução do preço do barril de petróleo (Brent) e do dólar.

A equipe da Petrobras concluiu que os esclarecimentos prestados pela companhia foram satisfatórios e que a proposta de distribuição não comprometeria a sustentabilidade financeira no curto, médio e longo prazo. Além disso, o conselho enxergou que a governança fica preservada.

Petrobras (PETR4) tem melhor semana na Bolsa em 3 meses

As ações PETR4 encerraram a sessão da última sexta-feira (19) em alta de 1,71%, fechando com uma valorização semanal de 4,08% e se descolando do Ibovespa que, por sua vez, caiu 1,39% na semana.