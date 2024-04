Taesa (TAEE11), Weg (WEGE3) e Cielo (CIEL3) aquecem o mercado nesta quarta-feira; veja mais destaques

No período, o volume bruto negociado (GMV, na sigla em inglês) do Carrefour foi de R$ 2,4 bilhões, aumento de 52% na base anual.

As vendas Cash & Carry (C&C) do Carrefour (CRFB3) no 1T24 totalizaram R$ 19,3 bilhões, 6,6% acima do registrado no 1T23, "impulsionadas pelo crescimento das vendas mesas lojas (LfL) de +1,8% a/a e pelo crescimento de +4,5% da expansão do Atacadão, com mais 20 novas lojas C&C nos últimos 12 meses", disse a companhia.

Neonergia

A Neoenergia (NEOE3) divulgou ao mercado que obteve um lucro líquido de R$ 1,127 bilhão no primeiro trimestre deste ano (1T24), o que representa uma queda de 7% em comparação com o mesmo período do ano passado (1T23).

Simpar

O conselho de administração da Automob, empresa de vendas de automóveis da Simpar (SIMH3), elegeu Antônio da Silva Barreto Junior para o cargo de CEO.