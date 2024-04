Klabin (KLBN11) reporta queda de 64% no lucro e anuncia pagamento milionário de dividendos

Já o retorno consolidado (ROIC) da Klabin foi de 9,1% no período, redução de 11,2 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. "Essa retração se deve à redução no fluxo de caixa operacional e ao aumento do capital investido ajustado".

"O fluxo de caixa operacional do 1T24 apresentou redução de 43% quando comparado com o mesmo período de 2023, devido à queda do EBITDA Ajustado. O capital investido foi afetado principalmente pelo aumento no Ativo Total, reflexo da imobilização dos investimentos da segunda fase do Projeto Puma II e do aumento do caixa em função do Projeto Caetê", disse a Klabin.

As despesas gerais e administrativas da Klabin totalizaram R$ 256 milhões no 1T24, 4% maior na comparação anual, em linha com a inflação do período.

Já o resultado financeiro da Klabin foi negativo em R$ 378 milhões, 17% maior em relação ao quarto trimestre de 2023.

No 1T24, a empresa investiu R$ 1,141 bilhão em suas operações e em projetos de expansão, montante 3% menor frente ao valor investido no mesmo período do ano anterior.

A relação dívida líquida/Ebitda ajustado medida em dólares, que melhor reflete o perfil de alavancagem financeira da Klabin, ficou em 3,5 vezes em março de 2024, mantendo-se dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da companhia.