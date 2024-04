Caixa Seguridade (CXSE3) pagará R$ 1,6 bilhão em dividendos; veja valor por ação

"Desta forma, considerando os dividendos antecipados, já distribuídos em 6 de novembro de 2023, no montante de R$ 1,5 bilhão, a distribuição equivale a 90% do lucro líquido ajustado do exercício de 2023, a título de remuneração aos acionistas sobre a forma de dividendos, totalizando o valor de R$ 3.151.741.295,37. Haverá retenção do imposto de renda na fonte sobre a atualização referida", acrescenta a instituição.

Ainda de acordo coma Caixa Seguridade (CXSE3), os acionistas dispensados da referida tributação deverão comprovar esta condição até 26 de abril de 2024 em uma agência do Bradesco (BBDC4), instituição financeira depositária das ações de emissão da companhia.

"O pagamento será feito mediante depósito na conta corrente de titularidade dos acionistas, conforme por eles informado ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira depositária das ações de emissão da companhia. Alternativamente, para o recebimento dos dividendos a que têm direito, os acionistas poderão se apresentar na agência do Banco Bradesco S.A. de sua preferência, munidos dos documentos que comprovem a titularidade das ações da companhia", completa.

Dividendos da Caixa Seguridade

Valor total: R$ 1.651.741.295,37;

Valor por ação: R$ 0,566339055;

Data de corte: 26 de abril de 2024;

Data de pagamento: 8 de maio de 2024.

Desempenho das ações da Caixa Seguridade

Confira o desempenho das ações da Caixa Seguridade (CXSE3).