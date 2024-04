Ibovespa sobe com exterior positivo; Casas Bahia (BHIA3) dispara 19%, Vale (VALE3) avança, petroleiras lideram perdas e dólar opera de lado

Ainda no plano internacional, sexta-feira será divulgado o relatório payroll de emprego, importante indicador do mercado de trabalho norte-americano, que também costuma impactar na direção das bolsas.

Por aqui, a agenda econômica é mais esvaziada, em função do feriado de 1° de maio. Mas a semana conta com balanços importantes, a exemplo de Weg (WEGE3), Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4).

Hoje, a Petrobras tenta se manter no positivo, na contramão do petróleo: Petrobras ON (PETR3), +0,02% a R$ 43,77 e Petrobras PN (PETR4), +0,07% a R$ 41,44. Já a Vale (VALE3) sobe 1,04% a R$ 63,37.

Casas Bahia (BHIA3) lidera os ganhos do Ibov, com um salto de 19,12%, após anunciar um pedido de recuperação extrajudicial. Hypera (HYPE3), +4,52% a R$ 29,84 e Rede D'Or (RDOR3), +3,29% a R$ 26,70, completam o top-3.

Na ponta negativa do índice Bovespa, 3R Petroleum (RRRP3) tem a maior queda, -2,72% a R$ 34,39, seguida por PetroReconcavo (RECV3), -1,95% a R$ 22,16 e Natura (NTCO3), -1,42% a R$ 16,64.

Mercado em NY

As bolsas de Nova York operam em alta nesta segunda-feira, com investidores aguardando a decisão de política monetária no país.