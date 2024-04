Nubank (ROXO34) é uma das empresas mais influentes do Brasil, segundo pesquisa

O artigo ainda menciona o reconhecimento como um das marcas mais valiosas do país, ocupando o quinto lugar no ranking Kantar BrandZ 2024 e a receita de US$ 8 bilhões em 2023, com um lucro de US$ 1 bilhão.

Cristina Junqueira e David Vélez também são destaques em pesquisa; confira

Cristina Junqueira e David Vélez, sócios-fundadores do Nubank, seguem entre os principais nomes no ranking Merco Líderes, um dos mais importantes do Brasil para avaliar a reputação de empresas e líderes. Cristina Junqueira ocupa agora o 3º lugar e David Vélez assume a 16ª posição entre os 100 melhores executivos do país.

Recentemente, o Nubank também foi listado na 10ª posição do ranking geral das 100 melhores empresas em reputação corporativa, e em segundo lugar no segmento de serviços financeiros, reforçando a força da empresa no panorama de negócios do Brasil, com ênfase em práticas inovadoras, responsabilidade corporativa e liderança exemplar.

O Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) avalia a reputação de empresas da América Latina desde 2000, considerando diversos pontos de vista de representantes de ONGs, governo, imprensa, sindicatos, diretores de empresas e especialistas.

Para a elaboração do ranking, no qual o Nubank foi mencionado, são realizadas milhares de entrevistas no ano anterior ao lançamento, cujos resultados são auditados pela KPMG.