Santander (SANB11): lucro gerencial sobe 41,2% no 1T24 e chega a R$ 3,02 bilhões

A rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre o patrimônio médio (ROAE) do banco no 1T24 foi de 14,1%, ante 12,3% no quarto trimestre, melhora de 1,8 ponto percentual (p.p).

A carteira de crédito do Santander ampliada chegou a R$ 654,0 bilhões, aumento de 1,7% no trimestre e alta de 8,1% no ano, com destaque para o crescimento de 7,9% em pessoas físicas e 11,2% em PMEs.

No 1T24 do Santander, a margem financeira bruta ficou em R$ 14,790 bilhões, aumento de 7,3% em relação ao quarto trimestre e de 14,5% na comparação anual.

As despesas gerais do Santander chegaram a R$ 6,297 bilhões no 1T24, aumento de 5% na comparação com o 1T23. Já as despesas de provisão (PDD) caíram 10,7% em um ano, para R$ 6,043 bilhões.

No comunicado de resultados, o diretor-presidente do banco, Mário Leão, disse que no 1T24, o Santander consolidou sua estratégia com uma boa performance.

"Destacamos o bom desempenho em volumes, fundamentado por passivos, pela expansão do nosso plano de captações, além da retomada gradual da dinâmica de negócios, que impulsiona o crescimento do portfólio, beneficiando a margem com clientes e com perspectiva positiva para o ano. A margem de mercados apresenta evolução contínua e já se encontra em patamar positivo, em linha com as expectativas que divulgamos nos trimestres anteriores".