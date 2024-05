Maior IPO do ano: Puig estreia na bolsa valendo US$ 15,8 bilhões

No maior IPO do mundo em 2024 até então, a Puig entrou na bolsa de valores valendo 14,7 bilhões de Euros, ou US$ 15,8 bilhões no câmbio atual.

A Puig é a companhia espanhola que é dona de marcas como Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera e Paco Rabanne. Após fixar o preço do IPO, os papéis da empresa registraram alta de cerca de 5% na última sexta (3), colocando-a como a maior estreia em bolsas mundiais no ano de 2024.

Com isso, a Puig desbancou a Galderma Group e a CVC Capital Partners em 2024.