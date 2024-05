Redução da Selic considerou credibilidade do compromisso no combate à inflação, diz ata do Copom

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira (14), o Banco Central (BC) afirmou que, em relação à decisão de redução da Selic de 10,75% para 10,50%, os diretores se dividiram entre um eventual custo reputacional de não seguir um "guidance", mesmo que condicional, e o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas.

"Consideraram, para tanto, que o cenário esperado não se confirmou em função da desancoragem adicional das expectativas, da elevação das projeções de inflação, do cenário internacional mais adverso e da atividade econômica mais dinâmica do que esperado", pontuaram os membros do Copom no documento.

Assim, para tais membros, o forward guidance indicado na reunião anterior sempre foi condicional e houve alteração no cenário em relação ao que se esperava, ressaltando que muito mais importante do que o eventual custo reputacional de não seguir um guidance - mesmo que condicional - é o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas.