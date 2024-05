Auren (AURE3) e AES Brasil (AESB3) se juntam para criar 3º maior geradora de energia do país

"A Auren, como empresa combinada resultante, se tornará a 3ª maior empresa geradora de energia do Brasil e uma das melhores combinações do país sob o aspecto de diversificação de fontes renováveis, através da distribuição de sua capacidade em geração hidrelétrica (54%), geração eólica (36%) e geração solar (10%)", detalha a Auren.

Atualmente, a Auren ocupa a 11ª posição entre as maiores geradoras do Brasil.

Auren e AES Brasil: como será a combinação de negócios?

O documento sobre a combinação de negócios prossegue: "A transação com a AES Brasil consolidará a liderança já detida pela Auren como a maior comercializadora de energia do Brasil, que passará a ter uma vantagem competitiva adicional com a agregação de capacidade de geração da companhia combinada."

O texto do Fato Relevante acrescenta que, "com uma atuação de destaque em todos os segmentos de clientes, essenciais para atender ao crescimento e à demanda de energia no Brasil", a Auren Comercializadora passará a negociar 4,1 GW médios de energia, equivalente a mais de 5% do consumo total do país.

O acordo prevê que a operação será realizada por meio da incorporação, pela ARN, uma sociedade cujo capital é integralmente detido pela Auren, da totalidade das ações ordinárias da AES Brasil, com a consequente conversão da empresa em subsidiária integral da ARN e a emissão, pela ARN, de novas ações ordinárias e preferenciais compulsoriamente resgatáveis.