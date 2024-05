BTG diz 'estar impressionado' com CEO do Banco do Brasil (BBAS3) e Taesa (TAEE11) pagará rendimentos milionários; veja as mais lidas da semana

A Genial recomenda a compra das ações da Alupar, com potencial de alta de 24%, e preço-alvo de R$ 34,00. A recomendação é de manutenção para as units da Taesa, com upside de 9,3%.

5. Bradesco (BBDC4): Itaú BBA corta preço-alvo e previsão de receita após balanço com margens pressionadas

O Itaú BBA reduziu suas projeções para o resultado do Bradesco em 2024, depois do anúncio dos números registrados no primeiro trimestre deste ano (1T24). A companhia registrou uma baixa de 1,6% em seu lucro líquido recorrente do 1T24, somando R$ 4,211 bilhões, quantia 46,3% maior que o observado no 4T23.

De acordo com os analistas CNPI do Itaú BBA Pedro Leduc, Mateus Raffaelli e William Barranjard, o resultado do Bradesco "pede" uma visão mais cautelosa "O pior das provisões de crédito pode ter ficado para trás, mas acreditamos que o NII (da sigla em inglês, receita líquida de juros) levará mais tempo para se recuperar", disseram os analistas.

Assim, do Banco do Brasil ao Bradesco, essas foram as notícias mais lidas da semana do Suno Notícias.