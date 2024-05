Ações da Braskem (BRKM5) disparam após Justiça dar ganho para petroquímica em causa bilionária

A Braskem (BRKM5) teve uma nova vitória judicial, com a Novonor sendo condenada a indenizar a companhia pela Justiça de São Paulo. A petroquímica divulgou fato relevante nesta segunda-feira (20) detalhando os impactos da decisão judicial.

Nesse cenário, as ações da Braskem subiam 6,6% no intradia por volta das 10h25, na contramão do Ibovespa que cai nesta segunda (20). Por volta das 15h30, a alta desacelera e fica em 3,8% no intradia.

"A Braskem vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que tomou conhecimento que, em 17 de maio de 2024, em ação movida por José Aurélio Valporto de Sá Júnior e Geração Futuro L. Par. Fundo de Investimento em Ações em face de Novonor, com fundamento no art. 246 da Lei nº 6.404/76, o Juízo da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível de São Paulo julgou procedentes os pedidos para condenar a Novonor a indenizar a Braskem por danos materiais", diz o comunicado.