Polishop tem recuperação judicial aceita pela Justiça de SP

Na semana passada, foi anunciado o pedido de recuperação judicial da Polishop à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, devido a dívidas de R$ 395,6 milhões, conforme os valores mencionados na ação registrada no TJSP.

Fora a dívida com os bancos, o CEO da Polishop mencionou em entrevista ao Broadcast em abril um endividamento de aproximadamente R$ 50 milhões com os shoppings centers.

Segundo Appolinário, as dificuldades financeiras enfrentadas pela companhia se devem à pandemia, o aumento do IGP-M (índice que corrige os preços de alugueis) e a crise de crédito, provocada pela Americanas (AMER3).

Com a aprovação do pedido, foram suspensas as execuções, arrestos e penhoras contra a companhia. A Polishop agora conta com um prazo de 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores.

Recuperação Judicial da Polishop

A situação da Polishop se deteriorou nos últimos três anos, com a queda na demanda por produtos para casa após 2021, somado a problemas na cadeia produtiva dos itens comercializados, que são importados da China. A alta da taxa Selic também impactou a companhia, assim como as demais do setor.