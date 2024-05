Braskem (BRKM5) venceu na Justiça, mas não deve receber seus bilhões; entenda

Com "duas ações", os analistas se referem a essa vitória judicial recente e uma outra causa, que corre na Justiça fluminense, que prevê pagamentos bilionários também. Ambas as causas devem totalizar R$ 16 bilhões em pagamentos a serem feitos à petroquímica.

Victor Nepomuceno, sócio do Oliveira e Nepomuceno Advogados, explica que a Novonor está em processo de recuperação judicial desde 2020 e, de acordo com as informações veiculadas na mídia, o pedido de recuperação apontava, à época, um passivo de R$ 51 bilhões de reais sujeito ao concurso de credores.

"Se a condenação aplicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo tiver como fato gerador situação ocorrida antes do pedido de recuperação, haverá sim a inclusão dessa condenação no quadro geral de credores e ela estará sujeita às disposições do plano de recuperação judicial da Novonor", explica".

"O grande privilégio, se assim podem ser entendidas as disposições do plano de recuperação judicial (que se aplica aos credores, indistintamente, de acordo com suas cláusulas), será pagar o débito de acordo com o fluxo e a dinâmica ali previstos, que frequentemente são mais benéficos ao devedor do que aos credores", completa.

Novonor pode pagar a Braskem com ações?

A Novonor é controladora da Braskem e detém 50,1% do capital votante da companhia, além de 38,3% do capital total.