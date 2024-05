Quanto custa (e quando contratar) uma assessoria de investimentos?

Mas isso está para mudar. Como parte de uma série de mudanças que vêm sendo implementadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a resolução 179, que entra em vigor em novembro, pede maior transparência na forma como o pagamento é feito.

Na prática, o cliente pode questionar o assessor sobre a sua remuneração para a indicação de determinado produto. As mudanças começaram no ano passado, com a aprovação da resolução 178 da CVM, responsável por modernizar o trabalho dos assessores de investimentos.

Quanto custa contratar uma assessoria de investimentos?

Em linhas gerais, o trabalho de uma assessoria de investimentos é guiar os investidores para produtos e ativos que condizem com os objetivos da cada cliente ? e isso envolve renda fixa, variável, fundos e investimentos no exterior.

Atualmente, há dois tipos principais de remuneração para as assessorias de investimento no mercado brasileiro: o comissionado, que depende do tipo de produto que o investidor escolhe e a taxa de distribuição desses ativos; e o fee based, cobrado com base no valor total investido - em alguns casos, a taxa pode chegar a 2%.

O modelo fee based, que antes era majoritariamente utilizado por gestoras de recursos e consultorias, vem crescendo no mundo inteiro dentro das assessorias. Segundo a Investment Adviser Association, cerca de 57% dos assessores de investimentos nos Estados Unidos optam pela taxa fixa. Na Europa, a mudanças recentes engatilharam um aumento de 40% na adoção do fee based.