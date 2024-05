Mercado Livre (MELI34) pode se tornar maior banco digital da América Latina, diz BofA

O Mercado Livre (MELI34) parece estar superando as dificuldades com o Mercado Pago e agora "fecha as lacunas competitivas" para acelerar a sua parcela de serviços financeiros.

Na avaliação dos analistas do Bank of America, o Meli inicialmente tomou decisões de produtos e regiões que atrasaram a entrada em segmentos fintech mais relevantes e lucrativos. No entanto, os analistas atualizaram sua perspectiva, acreditando que a companhia está "rapidamente fechando lacunas e explorando simbioses em todas as áreas e funções."

No relatório do BofA, os analistas ressaltam ainda novos modelos de negócios que ainda podem ser mais explorados pela marca, integrados a plataformas relevantes, como o próprio site do Mercado Livre, são oportunidades a serem mais exploradas.