Radar: XP (XPBR31) aprova recompra de ações, Nvidia (NVDC34) ganha R$ 1,1 tri em valor de mercado e V.Tal, da Oi (OIBR3), estreia no setor de energia

O conselho de administração da XP (XPBR31) aprovou um novo programa de recompra de ações, no qual a companhia poderá recomprar até R$ 1 bilhão de suas ações ordinárias de Classe A, com base nos preços de mercado vigentes ou em transações privadas, em um período que vai de 23 de maio de 2024 até a conclusão do programa de recompra ou 31 de dezembro de 2024.

Segundo a companhia, o conselho da instituição revisará o programa de recompra de ações da XP periodicamente e pode autorizar ajustes aos seus termos e tamanho, suspender ou descontinuar o programa. A recompra será realizada com o caixa existente da companhia.

Além disso, o conselho também autorizou a administração a nomear uma corretora para o programa de recompra para adquirir ações ordinárias classe A em seu nome no mercado aberto. "O momento, o número e o valor reais das ações recompradas no âmbito do programa de recompra dependerão de vários fatores, incluindo restrições especificadas na Regra 10b-18, preço, condições gerais de negócios e de mercado e oportunidades de investimento alternativas", diz a XP, em nota.