No preço atual, Itaú (ITUB4) é 'queridinho' dos analistas do BB-BI

Para os papéis ITUB4 o preço-alvio é de R$ 40, implicando em uma valorização de cerca de 25% ante a cotação atual, que fica na faixa dos R$ 31.

“Falando dos bancos de nossa cobertura, finalizamos a temporada de balanços do 1T24 com os destaques positivos ficando principalmente por conta de Itaú, BTG e Inter, com os primeiros mais uma vez apresentando resultados robustos, e o último reforçando novamente a clareza do caminho da transformação do crescimento em rentabilidade”, diz a casa.

Olhando para os dados recentes de crédito divulgados pelo Banco Central (BC), os especialistas apontam como destaques:

Avanço da carteira de crédito SFN no comparativo mensal (+0,2%), com variações positivas em praticamente todas as modalidades, à exceção de PJ livre (-1,4%).

Elevação marginal da inadimplência de forma disseminada

Queda do spread geral, que atingiu 19,2%, enquanto o ICC ficou estável na passagem do mês

Sobre o primeiro ponto, o BB-BI aponta que ccm este movimento, a variação ano contra ano do saldo de operações de crédito, passou de 8,3% em março para 8,7% em abril.

Cotação das ações do Itaú

No pregão desta segunda-feira (27), as ações do Itaú operam em queda de 0,57% a R$ 31,67 por volta das 14h20. Os papéis acumulam uma desvalorização de 5,5% no acumulado de 2024.