Banco Inter (INBR32) compra metade da Granito e renomeia empresa como InterPag

O banco digital Inter & Co (INBR32) anunciou a compra de 50% do capital social da Granito, companhia do setor de meios de pagamentos.

O banco Inter já detinha 50% do capital da Granito. A outra metade pertencia ao Banco BMG.

A aquisição de ações representativas de 50% custou ao banco R$ 110 milhões, tornando o Inter titular de 100% do capital social da empresa e único acionista. Com isso, o banco anunciou a mudança do nome da companhia para InterPag.

“A operação faz parte da estratégia do Inter de aproveitar o crescimento do mercado de pequenas e médias empresas (PJs) e, por meio da combinação de tecnologia proprietária, oferecer soluções mais completas para os clientes do Inter e da Granito”, informou o Inter em comunicado divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).