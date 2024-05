Nubank (ROXO34) já vale o mesmo que o Itaú (ITUB4)?

“A capitalização de mercado reflete o preço das ações e não necessariamente o valor das empresas. Embora concordemos que a tese de crescimento e alavancagem operacional do Nubank tenha se provado, o banco negocia a múltiplos bastante elevados quando comparamos com outros bancos. Já para o Itaú, vemos o banco negociando em linha com os pares, mas com algum desconto em relação à média histórica”, observa a XP, sobre o cenário atual.

Os especialistas apontam que nos últimos trimestres é visto a qualidade do crédito da fintech apresentando algum grau de deterioração. Já para o Itaú, o pior momento da inadimplência parece ter ficado para trás.

“Reconhecemos que o Nubank tenha sido capaz de passar de forma tranquila pelo conturbado momento recente do ciclo de crédito. Que impactou severamente alguns bancos brasileiros. Entretanto, vemos o banco com um maior apetite a risco nos últimos trimestres, o que deveria levar a um aumento das provisões nos próximos trimestres”, diz a casa.

“Em relação ao Itaú, o seu portfólio diversificado combinado a uma política de concessão de crédito, na nossa visão, bastante humilde (com o banco reconhecendo onde tem diferenciais na concessão), permitiu que o banco navegasse de forma saudável durante o período crítico do ciclo de crédito. Com isso esperamos que o banco mantenha um nível estável de provisões nos próximos trimestres”, completa.

‘Histórico centenário do Itaú é relevante ao compará-lo com Nubank’

Em termos de histórico, a XP ressalta que o Itaú tem 100 anos de história e é visto “como um banco já consolidado e reconhecido pela sua eficiência operacional e boa alocação de capital”.

“Assim sendo, quando comparamos o banco incumbente com a fintech estimamos que uma parte muito maior do seu valor esteja em um horizonte previsível. Já para a fintech, estimamos que parte substancial do seu valor esteja na perpetuidade. Ademais, vemos o Itaú com um carrego mais positivo nos próximos anos dado que o banco elevou a parcela do lucro a ser distribuída aos seus acionistas (payout)”.

Já olhando para o Nubank, os analistas apontam que é notável que a fintech tem sido capaz de manter uma vantagem considerável em termos de custo de servir (CTS), com o seu custo médio por cliente ativo (<US$ 1) sendo mais de 80% menor que a média dos bancos incumbentes.