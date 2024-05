"Quando uma empresa paga dividendos, esse valor é descontado do preço da ação?" Seu Consultor Responde

As pessoas, principalmente os investidores iniciantes, ficam sem entender porque isso acontece e qual a dinâmica que acontece ali. Porque parece que não tem ganho. É comum pensar “poxa, se eu perdi no preço da ação e ganhei no pagamento de dividendo, eu não tive ganho nenhum”.

É preciso dar um passo atrás para entender a dinâmica por trás do ganho na Bolsa de valores. Quando uma empresa dá lucro para o acionista, esse lucro fica auferido no caixa da empresa. E quando a empresa tem um bom caixa, isso está precificado no valor da ação. O preço da ação de uma companhia é, basicamente, seu valor de mercado dividido pelo número de papéis.

Então, quando a empresa tem aquele dinheiro em caixa, seu valor de mercado é X. E no momento que ela pega esse dinheiro e paga como dividendo para os acionistas, você está tendo uma saída de caixa. Logo, isso precisa ser descontado do preço da ação. Pois, se esse dinheiro não está mais em caixa, não faz mais sentido a ação estar valendo o que valia antes desse pagamento.

E é aí que está a grande sacada. Muitas pessoas acham que o dividendo “cai do céu”, mas não. A valorização de uma ação e o dividendo são coisas semelhantes. O que muda é o destino que a empresa está dando para aquele capital.

Quando uma companhia retém lucro e geração de caixa para reinvestimento na própria operação, o que se espera é crescimento. No momento em que ela escolhe, em vez disso, pagar dividendos, ela está tirando esse recurso e distribuindo para o acionista.

Então, veja só: no final das contas, você, na figura de acionista, ganha das duas formas. Tanto com a valorização da ação, quanto com o dividendo. A única diferença é que uma está vindo no valor de cotação, e a outra está vindo no saldo de conta da sua corretora.