Engie (EGIE3), Eletrobras (ELET3), Copel (CPLE6): qual elétrica desempenhou melhor no 1T24?

Após o término do primeiro trimestre de balanço deste ano (1T24), algumas empresas entregaram resultados que foram bem recebidos pelo mercado, como a Engie (EGIE3) e a Eletrobras (ELET3).

Enquanto as receitas líquidas da Eletrobras (8,3%) e Copel (2,2%) cresceram, a geradora e distribuidora francesa Engie (8,9%) regrediu no período em relação ao mesmo período do ano anterior (1T23).

A seguir, o consultor de investimentos da Suno Consultoria, Stefano Brandalise, destacou os principais aspectos dos balanços das companhias distribuidoras de energia que considera relevantes no momento.

Engie (EGIE3) ainda pode crescer 25% em 2024

Os resultados da Engie vieram abaixo das expectativas do mercado para o 1T24.