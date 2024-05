Petrorecôncavo (RECV3): ações disparam e empresa lidera Ibovespa após anúncio de JCP

A casa chamou atenção para o fato de a distribuição representar um yield de 7%.

Vale destacar que o movimento dos papéis RECV3 ocorre na contramão do setor, dado que as demais junior oils caem no Ibovespa nesta sexta (31), com queda de 1,2% na Prio (PRIO3) e de 1% na 3R Petroleum (RRRP3).

O dia, aliás, é de leve desvalorização de petróleo, com recuo de 0,3% na cotação do petróleo Brent.

Mais sobre o JCP da Petrorecôncavo

Conforme comunicado nesta quarta-feira (29), os juros sobre capital próprio da PetroRecôncavo serão destinados aos investidores que detiveram ações da companhia em suas carteiras até o dia 5 de junho de 2024.

Em outras palavras, as ações RECV3 que forem compradas a partir de 6 de junho não serão contabilizadas no pagamento de proventos. No caso dos investidores com direito a receber, a distribuição será feita no dia 18 de junho de 2024.

Os JCP da PetroRecôncavo representam o valor bruto de R$ 1,398827 por ação. Porém, sobre essa quantia está prevista uma retenção de imposto de renda na fonte, com exceção dos investidores que comprovarem ser isentos, conforme regra aplicável a esse tipo de provento.

A companhia reitera que o valor por ação desses proventos ainda poderá passar por alterações, no caso do exercício de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do programa de recompra de ações da empresa.