Por que o ouro atingiu valores recorde? É seguro mesmo para investir?

Ao mesmo tempo, o dólar e o rendimento do Tesouro nos EUA enfraqueceram. Powell afirmou que o Fed poderia reduzir os juros ainda este ano - atualmente está na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Alta do ouro no último ano foi bastante significativa. Subiu 7,31% nos últimos 12 meses, e 12,68% desde o começo do ano, de acordo com Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria, e depois, entenda os motivos da alta do metal. Alta em 2020, pior ano da pandemia, foi de 55,93%, com queda em 2022 e 2023.

Por que o ouro está em alta

Investidores estão confiantes de que as taxas de juros vão cair. Quando isso acontece, o ouro se torna mais atraente porque não paga juros como outros ativos financeiros. Os preços tendem a ter uma relação inversa aos juros. À medida que as taxas caem, o ouro torna-se mais atrativo em comparação com investimentos alternativos como títulos de dívida, que entregam retornos menores em um ambiente de juros baixos, diz Márcio Miranda, assessor de investimentos da Vértua Investimentos.

Dólar americano está mais fraco e com rendimentos mais baixos do que o comum. Por exemplo, em 12 meses até fevereiro de 2024, o retorno foi de - 4,31%. Quando o dólar está mais fraco e desvalorizado em relação a outras moedas, o ouro tende a se destacar mais porque se torna mais acessível e atraente para investidores.