FMI aprova liberação de US$ 7,5 bilhões para a Argentina

Massa se reunirá nesta tarde com a diretora do Fundo, Kristalina Georgieva, com quem espera "revisar todo o procedimento de desembolsos". O país atravessa o ano "talvez mais trágico em termos de economia", devido ao impacto da seca, disse ontem o ministro.

A negociação do acordo entre a equipe técnica do órgão financeiro e Buenos Aires estendeu-se até o mês passado, após semanas de tratativas, de forma que, para honrar seus compromissos da dívida em agosto, a Argentina precisou recorrer a um empréstimo do Catar, a iuanes de um swap cambial (intercâmbio de moedas) vigente com a China e a um empréstimo-ponte do Banco de Desenvolvimento da América Latina (Corporação Andina de Fomento, CAF).

Dos US$ 7,5 bilhões, portanto, os argentinos terão que enviar uma parte para Catar, China e CAF, e guardar outra parte como provisão para os próximos vencimentos.

A sétima revisão acontecerá em novembro, mês seguinte às eleições presidenciais na Argentina.

No mês passado, o FMI afirmou que as partes concordaram com "um pacote de políticas" para reconstruir reservas e melhorar a sustentabilidade fiscal", sem descuidar do gasto social, em um país onde cerca de 40% da população vive em situação de pobreza.

Escassez de reservas

Com uma inflação de mais de 100% ao ano, a Argentina enfrenta uma grave escassez de reservas monetárias internacionais, em meio a uma grande demanda por dólares, moeda a que os argentinos recorrem como refúgio diante do aumento dos preços.