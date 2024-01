Wall Street fecha em baixa no segundo dia de correção do mercado

O mercado "antecipou-se a si mesmo" em dezembro, disse Hans Olsen, diretor de investimentos da Fiduciary Trust. "Deve haver algum tipo de consolidação dessa corrida, para que seja duradoura", acrescentou, observando que seguir adiante sem mudanças fundamentais "não é saudável nem duradouro".

Nesta quarta-feira, os dados de uma pesquisa sobre o setor industrial americano mostraram que ele segue em contração, embora os detalhes sugiram que as pressões inflacionárias estejam diminuindo.

Além disso, as atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central) indicaram que as autoridades esperam que as taxas de juros permaneçam altas "por algum tempo" para combater a inflação persistente.

O documento não forneceu detalhes sobre as discussões de quando os cortes nas taxas poderiam começar, o que provavelmente prejudicou o entusiasmo dos investidores.

