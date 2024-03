Wall Street fecha em alta moderada

Além das compras a preços acessíveis, Wall Street reagiu positivamente às declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no Congresso.

"Se a economia evoluir em geral como esperamos, provavelmente será apropriado começar a flexibilizar a política [monetária, baixar as taxas] em algum momento deste ano", disse Powell em seu discurso preparado para os membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, que realizou a primeira de duas audiências regulares do chefe do banco central, nesta quarta-feira. Na quinta-feira, Powell irá ao Senado.

Os operadores reagiram pouco aos problemas do banco New York Community Bancorp (NYCB).

As ações do banco caíram mais de 40% antes de sua negociação ser suspensa. Posteriormente, a empresa anunciou que obteve US$ 1 bilhão (R$ 4,94 bilhões) em novos capitais de um grupo de investidores e suas ações dispararam, fechando com um ganho de 7,45%.

tu/er/mr/atm/am/rpr

© Agence France-Presse