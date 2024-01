Grupo EDGE lança novas soluções aéreas e terrestres autônomas avançadas na Exposição e Conferência de Sistemas Não Tripulados 2024

ABU DHABI, 23 de janeiro de 2024 (WAM) -- A EDGE, um dos principais grupos de tecnologia avançada do mundo no setor de sistemas autônomos e não tripulados, apresentou três novos veículos remotamente pilotados inovadores no primeiro dia da Exposição e Conferência de Sistemas Não Tripulados (UMEX) e Exposição de Simulação e Treinamento (SimTEX) 2024.

Retornando como Parceiro Estratégico para a sexta edição da UMEX, a EDGE está acelerando rapidamente a tecnologia autônoma projetada e fabricada nos Emirados Árabes Unidos e sua experiência para atender aos requisitos em evolução de seus clientes internacionais. As plataformas mais recentes foram projetadas para operar em ambientes exigentes, abrangendo inteligência tática, vigilância e reconhecimento (ISR) e suporte logístico.

Mansour Al Mulla, diretor-administrativo e CEO do Grupo EDGE, declarou: "A UMEX é um evento global líder no setor de sistemas não tripulados e uma plataforma ideal para a EDGE apresentar seu mais recente portfólio de soluções avançadas remotamente pilotadas e autônomas. Estamos orgulhosos de participar pela terceira vez como Parceiro Estratégico do evento, onde estamos lançando novos produtos inovadores que oferecem aos clientes novos multiplicadores de força tecnologicamente avançados e econômicos em vários domínios, destacando a dedicação do Grupo ao desenvolvimento de recursos amplos e diversificados que contribuem significativamente para o fortalecimento de um ecossistema de defesa soberana com visão de futuro".