Iniciativa de comércio e sustentabilidade ambiental mapeia o caminho para resultados concretos até a 14ª Conferência Ministerial

Manuel Tovar Rivera, ministro do Comércio Exterior da Costa Rica, também um dos co-convocadores, disse que as TESSD apoiam a 'reforma pela prática' da OMC e atuam como pioneiras do trabalho multilateral na Organização, "graças à sua capacidade de envolver os membros em discussões substanciais sobre tópicos sensíveis e sua inclusão de partes interessadas que contribuem com seus conhecimentos e informações sobre outros processos internacionais", observou.

Kerrie Symmonds, ministro de Relações Exteriores e Comércio Exterior de Barbados, um membro recente que aderiu às TESSD, disse que quando Barbados aderiu às TESSD, em julho de 2023, estavam há sete meses no que começaram a chamar em Barbados de temporada de superlativos, pois os recordes climáticos estavam sendo quebrados. "Toda vez que temos eventos climáticos como tempestades, os impactos sobre os meios de subsistência, o comércio e as cadeias de suprimentos são bastante devastadores. Como um pequeno país insular em desenvolvimento, achamos que o trabalho que está sendo realizado e testado nas TESSD sobre medidas climáticas relacionadas ao comércio, circularidade e subsídios verdes é importante para nosso envolvimento", ressaltou.

As TESSD foram lançadas em novembro de 2020 com a intenção de intensificar o trabalho sobre comércio e sustentabilidade ambiental, complementando as atividades do Comitê de Comércio e Meio Ambiente e outros órgãos da OMC. As Discussões Estruturadas sobre Comércio e Sustentabilidade Ambiental, que estão abertas a todos os membros, tem 76 copatrocinadores que representam mais de 85% do comércio global e incluem membros de todas as regiões e em todos os níveis de desenvolvimento.