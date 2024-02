Melhores produtos e serviços impulsionam o desenvolvimento, não maiores subsídios: Ministro sueco

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- É preocupante que alguns países se concentrem mais na proteção do mercado interno do que no livre comércio internacional, disse Johan Forssell, ministro sueco de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional e Comércio Exterior, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

Forssell, que lidera a delegação sueca à 13ª Conferência Ministerial (MC13) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi, enfatizou o compromisso do país com o sistema de comércio internacional baseado em regras. "Mas, no mundo de hoje, também vemos mais tendências geopolíticas e também tendências com menos comércio livre e mais subsídios estatais", completou.