Aeroportos dos Emirados ultrapassam a marca de 134 milhões de passageiros em 2023 e devem chegar a 140 milhões em 2024, dizem autoridades

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês), anunciou que os aeroportos dos Emirados Árabes Unidos ultrapassaram a marca de 134 milhões de passageiros em 2023 e devem chegar a 140 milhões em 2024. Al Suwaidi atribuiu a conquista à solidez e à competitividade do setor de aviação dos EAU, que conquistou considerável confiança internacional.

Em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o diretor-geral da GCAA destacou que os aeroportos dos EAU registraram aproximadamente 38 milhões de chegadas, 37,805 milhões de partidas e 58,328 milhões de passageiros em trânsito em 2023. Ele enfatizou que esse crescimento foi reforçado pelo ressurgimento do turismo e pela realização bem-sucedida de grandes conferências internacionais no final do ano.

Expressando otimismo para 2024, Al Suwaidi previu um maior crescimento no tráfego de passageiros para atingir potencialmente 140 milhões. O emirático mencionou as expansões em andamento nos aeroportos internacionais, especialmente a inauguração do Aeroporto Internacional Zayed - Terminal A e a expansão atual do Aeroporto Internacional Al Maktoum. Esses desenvolvimentos permitirão que as companhias aéreas dos EAU operem mais voos para diversos destinos.