Quem quer trabalhar 4 dias e ganhar por 5? Empresas alemãs testam jornada inovadora

O esquema já foi testado na prática: desde 2019, a 4DWG realizou programas-piloto no Reino Unido, na África do Sul, na Austrália, na Irlanda e nos Estados Unidos, por exemplo, com participação de mais de 500 corporações. As avaliações aparentemente confirmariam as esperanças de efeitos positivos.

No Reino Unido, o experimento com 2.900 empregados dos setores de finanças, TI, construção, comércio online, cinema de animação, marketing e lanchonetes acusou uma redução de cerca de dois terços das licenças por motivos de saúde, e 40% dos empregados se declararam menos estressados.

Além disso, caiu 57% o número de demissões voluntárias. Um incremento médio do faturamento em 1,4% também motivou 56 das 61 firmas participantes a quererem manter a jornada de quatro dias, mesmo após o fim da fase de testes.

Aumento de produtividade pode ter outras causas

Isso não significa que os empregados da Alemanha necessariamente olhem com inveja seus colegas que passarão a trabalhar um dia a menos. Segundo uma consulta da Fundação Hans Böckler, ligada às associações sindicais, menos de três quartos dos assalariados em tempo integral desejariam uma jornada de quatro dias ganhando o mesmo; 8% estariam satisfeitos com ela mesmo com redução salarial; porém 17% a descartam inteiramente.

Para o especialista em mercado de trabalho Enzo Weber, da Universidade de Regensburg, de qualquer modo o atual projeto-piloto não tem poder diagnóstico. A começar pelo fato de que todas as empresas que se inscreveram para ele, meses atrás, veem positivamente a jornada reduzida —não sendo, portanto, representativas do universo trabalhista alemão.