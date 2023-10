Brandão: Ásia é destaque, com crescimento de 30% de exportação em setembro

O diretor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, destacou nesta segunda-feira, 2, o crescimento no valor de exportações para a Ásia registrado em setembro, ante igual período do ano passado. A alta foi de 29,6%, com aumento de 33,3% de volume, o que compensou a queda de 8,5% nos preços. A China é o destaque, com crescimento de 43,8% no valor das exportações no mês passado.

Em relação aos produtos, Brandão ressaltou a performance do milho. Segundo ele, é o primeiro ano de vendas a China, mas o país já se tornou o principal destino dessa exportação. No dado geral de vendas, a commodity registrou avanço de 43,2% no volume exportado em setembro, em relação ao mesmo período no ano passado. Os preços caíram 18,9%, mas a quantidade compensou e o valor exportado cresceu 16,1%. No acumulado do ano, a alta é de 28,3%.

Ainda de janeiro a setembro, o valor exportado de soja cresceu 10,5%. Já o café registrou queda de 17,8%. Em os produtos de Indústria de Transformação, a maior variação positiva na exportação foi de açúcares e melaços, com alta de 38,8% nos primeiros nove meses do ano.