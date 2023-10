Condições do mercado de trabalho continuaram se aliviando nos EUA, diz Fed no Livro Bege

A tensão no mercado de trabalho continuou diminuindo nos Estados Unidos, segundo avaliação que consta no Livro Bege, divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Segundo o documento, a maioria dos distritos reportou aumentos ligeiros a moderados no emprego global, e as empresas estão contratando com menos urgência.

Já o crescimento salarial permaneceu modesto a moderado na maioria dos distritos, afirma o publicação.

Além disso, vários distritos relataram melhorias na contratação e retenção à medida que os grupos de candidatos se expandiram e aqueles que receberam ofertas ficaram menos inclinados a negociar termos de emprego, diz o Livro Bege.

Os contatos em muitos distritos relataram menos resistência dos candidatos às ofertas salariais, afirma o documento.