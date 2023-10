Febraban responde Abranet e diz que associação desrespeita BC e os bancos

Os bancos afirmam que o parcelamento de compras sem juros é subsidiado pelos juros do crédito rotativo, o que explica as altas taxas da linha, em que são mantidos clientes que deixam de pagar a fatura do cartão de crédito. Entidades como a Abranet rechaçam essa associação, e acusam os bancos de tentarem acabar com o parcelado. Na carta de hoje, a Febraban volta a negar essa intenção.

Em outro trecho, a entidade diz que a Abranet defende que o BC fique de "braços cruzados" diante de temas sensíveis ao mercado de crédito. A carta da Abranet afirmava que a entidade é contrária a limitações ao parcelamento de compras, um dia após o BC afirmar, em reunião com bancos, a indústria de cartões e o varejo, que limitar o parcelamento de compras a 12 prestações poderia ser uma solução para a autorregulação do rotativo.

"A própria lei recém aprovada do rotativo determina que a proposta de autorregulação deve ser intermediada pelo BC, sendo fundamental sua coordenação na mediação dos interesses diversos que envolvem toda a cadeia de cartões, que é complexa e cheia de elos com modelos de negócios não só distintos, mas conflitantes", prossegue a Febraban.

Ainda de acordo com a entidade, o BC tem competência e autoridade legal, técnica e regulatória para arbitrar e disciplinar temas do mercado de cartões. Diz ainda que a Abranet vai "contra o bom senso" ao tentar excluir o BC da condução do processo.

Acusações

Na carta, a Febraban volta a dizer que a Abranet defende uma "agenda oculta" das empresas de maquininhas independentes. Em uma disputa de narrativas sobre o tema do rotativo, os bancos acusam essas empresas de ganharem dinheiro com taxas excessivas no adiantamento de recebíveis, e maiores em compras com parcelamento mais longo. Por isso, diz a Febraban, essas empresas são contrárias à limitação do parcelado.