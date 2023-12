Lula parabeniza Haddad e líderes pela aprovação de pautas econômicas no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Congresso pela aprovação das pautas econômicas, especialmente a reforma tributária, no Parlamento. Na avaliação do presidente, o trabalho feito pela equipe da gestão foi "extraordinário".

A declaração ocorreu durante transmissão ao vivo nas redes sociais, denominada Conversa com o presidente, desta terça-feira, 19. A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, participou da live.

"Acho que o governo tem ido bem, os ministros estão todos muito dedicados, acho que o trabalho que os líderes fizeram, que Haddad fez no Congresso Nacional foi extraordinário para conseguirmos aprovar tudo o que está sendo aprovado", disse. "Fazer uma política tributária no regime democrático é novidade no Brasil", declarou.

Apesar disso, Lula disse que a aprovação dessas medidas "não resolve todos os problemas". "Mas é um passo gigantesco para que o Brasil volte a ser um país civilizado, com crescimento econômico".

Lula disse ter visto uma manchete num jornal nesta manhã que o deixou "muito irritado". "Eu vi uma manchete da OCDE fazendo julgamento da economia brasileira. Eu quero até aproveitar essa gravação aqui para dizer ao pessoal da OCDE que, quando chegar o final no ano que vem, eu vou convidar vocês para tomar café para provar que vocês erraram com relação à previsão que vocês têm do Brasil. 'Ah, porque o Brasil vai crescer pouco porque não sei das quantas, vai crescer pouco'. Sabe, como é que vocês dão palpite se vocês não sabem?", disse o presidente. O chefe do Executivo disse estar muito otimista com o crescimento econômico do País em 2024.

Janja comentou sobre o ritmo de trabalho de Lula e disse que ele não gosta de tomar respostas imediatas. "Ele gosta de dormir as coisas. Se você tem uma coisa importante para falar para ele, não espere uma resposta imediata. Ele não trabalha assim. Ele gosta de processar, pensar muito bem, para saber muito bem o que vai fazer. Isso é de uma grandeza maravilhosa", disse a primeira-dama.