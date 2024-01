Juros sobem em linha com curva dos EUA e dólar antes de ata do Fed

Os juros futuros adotam leve alta na manhã desta quarta-feira, 3, alinhados ao movimento dos rendimentos dos Treasuries e do dólar antes da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), às 16h, e em um cenário também de incômodo com ruídos políticos diante de embate entre o Congresso e o governo.

Às 9h48 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,065%, de 10,040% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 9,800%, de 9,749%, e o para janeiro de 2029 ia para 10,170%, de 10,121% no ajuste de terça-feira. O rendimento da T-note de 10 anos avançava a 3,967% (de 3,937%). O dólar à vista subia 0,23%, a R$ 4,9270.